Мать Роналду: "ПСЖ? Я бы предпочла, чтобы сын вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Мать ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду Долорес Авейро высказалась о будущем своего сына.

" Мне нравится Париж, я бываю там время от времени. В последний раз это случилось, когда я воочию наблюдала, как мой сын получал "Золотой мяч". Тогда я чувствовала большую гордость, и когда я только приехала, я была очень хорошо всеми принята. Убедить Криштиану перейти в ПСЖ? Честно говоря, меня этот вопрос не беспокоит, но я бы предпочла, чтобы он вернулся в "Манчестер Юнайтед ", - цитирует Долорес Авейро sport.es.

Напомним, ПСЖ рассчитывает, что Роналду окажет давление на "Реал". | soccernews.ru