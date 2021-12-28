Мать Роналду рассказала, до какого возраста планирует играть Криштиану

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Мать Роналду рассказала, до какого возраста планирует играть КриштиануФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Мать капитана сборной Португалии и форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду - Долорес Авейру, поделилась информацией о будущем футболиста.

"Я уже спросила его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть. 

Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет", – сказала Авейру.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл 14 матчей в АПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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