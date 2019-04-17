Мать Роналду рассказала о том, как ее сын отреагировал на вылет туринского клуба из ЛЧ
Мать нападающего "Ювентуса" Кништиану Роналду Долореш Авейру рассказала о том, как ее сын отреагировал на проигрыш своей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:3). Об этом сообщает Calcionews24.
"Да, "Ювентусу" очень не повезло, но "Аякс" заслужил эту победу.
Криштиану очень огорчился. Да, он хотел пройти в финал Лиги чемпионов, однако он постарается это сделать в следующем сезоне. Когда он мне позвонил, он сказал: "Мама, я не волшебник". Потом добавил: "В чемпионате все хорошо. В Лиге чемпионов нам не хватило удачи, но ничего не поделаешь, жизнь продолжается", - сказала Авейру
Не пропустите: "Аякс" в нынешнем сезоне забил 155-й гол и повторил рекорд клуба. | http://soccernews.ru
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