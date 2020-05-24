Мать Роналду рассказала, почему отписалась от возлюбленной сына

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Мать Роналду рассказала, почему отписалась от возлюбленной сына

Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Долорес Авейру объяснила, почему отписалась от возлюбленной сына Джорджианы Родригес. Об этом сообщает Sport.ro.

Ранее в СМИ писали, что отношения между матерью и девушкой португальца не очень хорошие. Пользователи инстаграма заметили, что Авейру больше нет в подписчиках у Джорджианы и стали сами додумывать, что произошло между женщинами.

Авейру написала: "Мои дорогие подписчики, если я отписалась от того, с кем у меня есть личные отношения, то это значит лишь то, что я сделала это не специально. Наверное, нажала не на ту кнопку".

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