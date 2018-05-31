Мать Роналду рассказала, в каком клубе хочет видеть сына

Теги реал мадридкриштиану роналду

Мать Роналду рассказала, в каком клубе хочет видеть сынаМать лидера "Реала" Криштиану Роналду Долореш Авейру рассказала о том, в какой команде хотела бы видеть своего сына, если тот решит покинуть Мадрид.

"Мне нравится Париж, я приезжаю туда время от времени. Последний раз я побывала там с сыном, когда ему вручали "Золотой мяч". Я испытала чувство чрезвычайной гордости. Во время визитов в Париж все относятся ко мне очень хорошо.

Честно говоря, я бы не возражала, если бы Криштиану переехал в Париж. Но я все-таки предпочла бы, чтобы он вернулся в Манчестер", - сказала она.

Читайте: Испанская налоговая не пошла на мировое соглашение с Роналду | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Франция и Италия встретятся в товарищеском матче

Франция и Италия встретятся в товарищеском матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов