Мать Роналду рассказала, в каком клубе хочет видеть сына

Мать лидера "Реала" Криштиану Роналду Долореш Авейру рассказала о том, в какой команде хотела бы видеть своего сына, если тот решит покинуть Мадрид.

"Мне нравится Париж, я приезжаю туда время от времени. Последний раз я побывала там с сыном, когда ему вручали "Золотой мяч". Я испытала чувство чрезвычайной гордости. Во время визитов в Париж все относятся ко мне очень хорошо.

Честно говоря, я бы не возражала, если бы Криштиану переехал в Париж. Но я все-таки предпочла бы, чтобы он вернулся в Манчестер", - сказала она.

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