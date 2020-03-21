Мать Роналду выписали из больницы

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Мать Роналду выписали из больницы

Мария Долореш Авейру, мать форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, покинула больницу.

Как сообщает Sport.es, 65-летняя женщина отправилась домой после перенесенного инсульта.

Отметим, что Роналду и его мама находятся на Мадейре в Португалии. Напомним, что португалец не захотел возвращаться в Италию, где сейчас вспышка коронавируса.

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