Мата: "Было бы здорово играть до 40 лет, как Гиггз"
Испанский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что он намерен выступать еще не менее 10 лет.
"Было бы здорово играть до 40 лет, как Гиггз. Я счастлив в "Манчестер Юнайтед" и не вижу причин, чтобы не остаться здесь еще на многие годы. Мне 29 лет и я надеюсь, что смогу играть еще много лет", - приводит слова Маты Sky Sports.
29-летний Мата выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, провел за клуб 159 матчей и забил 37 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
|34
|2
|Манчестер Юнайтед
|12
|26
|3
|Челси
|12
|25
|4
|Тоттенхэм
|12
|23
|5
|Ливерпуль
|12
|22
|6
|Арсенал Лондон
|12
|22
|7
|Бернли
|12
|22
|8
|Уотфорд
|12
|18
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|14
|12
|Лестер Сити
|12
|13
|13
|Борнмут
|12
|13
|14
|Саутгемптон
|12
|13
|15
|Сток Сити
|11
|12
|16
|Эвертон
|12
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|12
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|9
|19
|Суонси Сити
|12
|8
|20
|Кристал Пэлас
|12
|5