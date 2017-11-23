Мата: "Было бы здорово играть до 40 лет, как Гиггз"

Испанский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что он намерен выступать еще не менее 10 лет.

"Было бы здорово играть до 40 лет, как Гиггз. Я счастлив в "Манчестер Юнайтед" и не вижу причин, чтобы не остаться здесь еще на многие годы. Мне 29 лет и я надеюсь, что смогу играть еще много лет", - приводит слова Маты Sky Sports.

29-летний Мата выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, провел за клуб 159 матчей и забил 37 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.

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