Мата: "ЦСКА можно назвать классической командой в европейском футболе"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата поделился ожиданиями от игры против ЦСКА в рамках Лиги Чемпионов.

"График не позволяет нам отдыхать и теперь мы сконцентрированы на Лиге Чемпионов. Это длительная поездка с двумя часами разницы во времени, что потребует от нас быстрого настроя. После победы в первой игре групповой стадии было бы здорово сделать то же самое в таком топ-противостоянии.

ЦСКА можно назвать классической командой в европейском футболе. Они победили во всех своих матчах в двух квалификационных раундах, а групповой раунд начали с необыкновенной победы в Лиссабоне.

Излишне говорить, что это будет очень сложный матч, впрочем, как и все в Лиге Чемпионов. Мы знаем, насколько наши фанаты в восторге от этого турнира, и мы отдадим все силы, чтобы оправдать их ожидания" - приводит слова Маты сайт "МЮ".

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