Мата хочет посвятить Фергюсону победу в Кубке Англии

Теги манчестер юнайтедхуан матаалекс фергюсон

Мата хочет посвятить Фергюсону победу в Кубке Англии

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата прокомментировал госпитализацию Алекса Фергюсона.

"В воскресенье все мы были потрясены этой новостью. Как нетрудно догадаться, такая информация оказывает большое влияние на клуб. Мы желаем ему всего наилучшего. Он был фундаментальной фигурой в футболе на протяжении последних десятилетий.

К сожалению, я никогда не тренировался под его руководством, но знаю о его привязанности к клубу, поэтому мы должны показать наш максимум в оставшихся трех матчах сезона, а особенно - в финале Кубка против "Челси".

Будем упорно работать для достижения этого результата и ждать хороших новостей о Фергюсоне" - приводит слова Маты сайт клуба.

Напомним, что финал кубка пройдет 19 мая.

Читайте также: Фергюсон попал в больницу из-за кровоизлияния в мозг. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов