Мата хочет видеть Месси в "Манчестер Юнайтед"

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Мата хочет видеть Месси в "Манчестер Юнайтед"

Испанский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что он хочет видеть в своей команде аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Надеюсь, что Месси не окажется в "Манчестер Сити". Если Лео все-таки окажется в Манчестере, то я надеюсь, он перейдет в мою команду", - приводит слова Маты Tribalfootball.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года. Таким образом, в следующем году форвард может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне Месси провел за "Барселону" 13 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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