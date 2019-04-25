Мата может перейти в "Атлетико"

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Мата может перейти в "Атлетико"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата попал в сферу интересов "Атлетико", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "матрасники" хотят подписать 30-летнего футболиста летом, когда он станет свободным агентом.

В текущем сезоне испанец сыграл за "МЮ" 30 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Трансферная стоимость Маты оценивается в 25 миллионов евро. На него также претендуют "Ювентус", "Барселона" и ПСЖ.

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