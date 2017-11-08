Мата может перейти в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" рассматривает вариант с подписанием полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Маты, сообщает The Daily Express.

По сведениям издания, "горожане" хотят заполучить 29-летнего испанца, если тот не сможет договориться с "красными дьяволами" о продлении контракта и следующим летом станет свободным агентом.

Известно, что "Сити" видит в Мате замену для 31-летнего Давида Силвы, у которого также вскоре истекает соглашение.

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