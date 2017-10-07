Мата может покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Мата может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может следующим летом сменить клубную прописку, сообщает The Daily Express.

По сведениям издания, испанец покинет манкунианский клуб, если будет подписан хавбек "Арсенала" Месут Озил.

Напомним, что "МЮ" намерен переманить немца по окончании нынешнего сезона, когда истечёт его контракт с "канонирами".

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