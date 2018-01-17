Мата может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может сменить клубную прописку, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "красные дьяволы" до сих пор не предложили 29-летнему хавбеку продлить текущее соглашение, срок действия которого истекает летом этого года. Ввиду этого, вполне возможно, что по окончанию нынешнего сезона испанец займется поисками новой команды.

В текущем сезоне Мата забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Моуринью подпишет контракт с "Манчестер Юнайтед" сроком до лета 2021-го года. | soccernews.ru