Мата может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Хуана Маты/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может покинуть клуб в январе, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, футболист недоволен своим положением запасного игрока в английском клубе. Если ситуация не изменится, то хавбек попросит о трансфере.

В нынешнем сезоне 33-летний Мата провел за "Манчестер Юнайтед" один матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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