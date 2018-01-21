Мата может вернуться в Ла Лигу

Теги манчестер юнайтедваленсияхуан матаарсенал лондоналексис санчес

Мата может вернуться в Ла ЛигуПолузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может вернуться в испанскую Ла Лигу, информирует Daily Star Sport.

По сведениям источника, подписание "красными дьяволами" Алексиса Санчеса из лондонского "Арсенала" вполне может привести к переходу 29-летнего хавбека в "Валенсию", за которую он ранее выступал в период с 2007-го по 2011-й годы.

В нынешнем сезоне Мата забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, из-за Санчеса вернуться в "Манчестер Юнайтед" не сможет Роналду. | soccernews.ru

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