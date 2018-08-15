Мата может вернуться в Ла Лигу

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Мата может вернуться в Ла ЛигуПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может вернуться в Ла Лигу, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, в подписании своего бывшего хавбека заинтересована "Валенсия". "Летучие мыши" планируют предпринять попытки заполучить 30-летнего игрока, если он так и не подпишет новый контракт с "красными дьяволами".

В прошлом сезоне Мата забил 3 мяча и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Онопко оценил шансы Черышева заиграть в "Валенсии". | soccernews.ru

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