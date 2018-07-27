Мата: "Мы хотим позитивного сезона, показать хороший футбол и выиграть несколько трофеев"

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Мата: "Мы хотим позитивного сезона, показать хороший футбол и выиграть несколько трофеев"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата высказался о грядущем сезоне.

"Я знаю, чего хотят болельщики "МЮ". Они хотят побед в турнирах, гордиться командой и наслаждаться просмотром наших игр. Мы хотим того же. Победителем в АПЛ становится самая последовательная команда, набирающая очки каждую неделю. Нам нужно сделать это, если мы хотим победить.

Еще есть Лига Чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги, поэтому у нас есть много турниров, в которых мы будем играть, и мы надеемся, что сможем дойти до конца в них. Мы хотим позитивного сезона, показать хороший футбол и выиграть несколько трофеев. У нас прекрасные болельщики по всему миру. Мы хотим чтобы они нами гордились" - приводит слова Маты Sky Sports.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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