Мата: "Мы хотим позитивного сезона, показать хороший футбол и выиграть несколько трофеев"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата высказался о грядущем сезоне.

"Я знаю, чего хотят болельщики "МЮ". Они хотят побед в турнирах, гордиться командой и наслаждаться просмотром наших игр. Мы хотим того же. Победителем в АПЛ становится самая последовательная команда, набирающая очки каждую неделю. Нам нужно сделать это, если мы хотим победить.

Еще есть Лига Чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги, поэтому у нас есть много турниров, в которых мы будем играть, и мы надеемся, что сможем дойти до конца в них. Мы хотим позитивного сезона, показать хороший футбол и выиграть несколько трофеев. У нас прекрасные болельщики по всему миру. Мы хотим чтобы они нами гордились" - приводит слова Маты Sky Sports.

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