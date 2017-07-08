Мата: "Мы надеемся, что Лукаку поможет нам завоевать чемпионство"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата надеется на то, что новичок клуба Ромелу Лукаку поможет клубу выиграть чемпионат Англии в предстоящем сезоне.

"Мы с Лукаку вместе играли в "Челси". Он провел несколько хороших сезонов после ухода, доказав свой талант. Он хорошо знаком с Моуринью, забивает много голов. Мы надеемся, что он поможет нам завоевать чемпионство", - сказал он.

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