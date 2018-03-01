Мата: "МЮ" нужно побеждать в каждом матче"

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Мата: "МЮ" нужно побеждать в каждом матче"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата оценил шансы команды на чемпионский титул в этом сезоне.

"Мы бы хотели быть первыми. Но сейчас нам просто нужно побеждать в каждом матче. В мае увидим, где мы окажемся. Мы усердно тренируемся и не теряем надежды. Нам необходимо продолжать бороться за три очка, как это было в матче с "Челси". Мы - "Юнайтед" и никогда не сдаемся", - приводит слова Маты Sky Sports.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" занимает второе место в Премьер-лиге и на 13 очков отстает от лидирующего "Манчестер Сити".

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