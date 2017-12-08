Мата: "На первой тренировке Ибрагимович сказал: "Надеюсь, вы знаете, что бог пришел"

Теги манчестер юнайтедхуан матазлатан ибрагимович

Мата: "На первой тренировке Ибрагимович сказал: "Надеюсь, вы знаете, что бог пришел"Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата рассказал о своей первой встрече с форвардом своей команды Златаном Ибрагимовичем в стане "красных дьяволов".

"В тот день, когда он приехал, мы готовились к новому сезону. Он оказался один на тренировочной площадке с техническим персоналом. Они никогда не встречались с ним раньше. Затем Златан уставился на персонал и сказал: "Надеюсь, вы знаете, что Бог пришел". Они дрожали, не зная, что думать, но в итоге смеялись все", - цитирует 29-летнего испанца FourFourTwo.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" узнал свои шансы встретиться с потенциальными соперниками по 1/8 финала ЛЧ. | soccernews.ru

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