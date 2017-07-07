Мата: "Надеюсь, что Лукаку поможет "Манчестер Юнайтед" стать чемпионом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что он был бы рад видеть в своей команде нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку.

"Я играл вместе с Лукаку за "Челси" и его хорошо знает Моуринью. Ромелу провел несколько классных сезонов за "Эвертон". Надеюсь, что он продолжит забивать много голов за "Манчестер Юнайтед" и поможет нам стать чемпионом Англии", - приводит слова Маты Marca.

Ранее сообщалось, что 24-летний Лукаку перейдет в "Манчестер Юнайтед" за 85 миллионов евро. Впрочем, после этого появилась информация о том, что "Эвертон" повысил цену на форварда до 102,6 миллионов евро.

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