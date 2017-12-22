Мата: "Надеюсь, мы сможем попасть на "Уэмбли" в рамках Кубка Англии"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата прокомментировал вылет своей команды из Кубка английской лиги.

Напомним, что "МЮ" проиграл "Бристоль Сити" (1:2) в четвертьфинале турнира.

"Когда играешь в клубе уровня "Манчестер Юнайтед", то каждое поражение становится серьёзным ударом. Но нужно понимать, что поражения — это часть спорта и часть футбола. Всё может произойти, поэтому это не является трагедией.

Конечно, всё это не очень хорошо, но нам нужно двигаться дальше и принять это как футбольную составляющую. Мы участвуем в нескольких турнирах, например, в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы сможем попасть на "Уэмбли" в рамках Кубка Англии", - сказал он.

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