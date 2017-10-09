Мата назвал матч против "Ливерпуля" одним из главных в сезоне

Теги манчестер юнайтедхуан маталиверпуль

Мата назвал матч против "Ливерпуля" одним из главных в сезоне

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата поделился ожиданиями от матча против "Ливерпуля".

"Вне всяких сомнений, предстоящий матч один из главных матчей сезона для нас. Не нужно говорить, что эта игра значит для нас и наших болельщиков. Надеюсь, что мы сможем показать отличную игру и заработать три очка. Мы будем стараться продлить нашу серию хороших результатов, которая стартовала с самого начала сезона" - приводит слова Маты Sport Illustrated.

Поединок между "Ливерпулем" и "МЮ" пройдет 14 октября в 14:30.

Читайте также: Джеррард: "В матчах с грандами "Ливерпуль" доказывает, что все ошибаются на его счет". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядели тройки лучших игроков мира последних лет без Месси и Роналду

Вот так бы выглядели тройки лучших игроков мира последних лет без Месси и Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов