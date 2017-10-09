Мата назвал матч против "Ливерпуля" одним из главных в сезоне

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата поделился ожиданиями от матча против "Ливерпуля".

"Вне всяких сомнений, предстоящий матч один из главных матчей сезона для нас. Не нужно говорить, что эта игра значит для нас и наших болельщиков. Надеюсь, что мы сможем показать отличную игру и заработать три очка. Мы будем стараться продлить нашу серию хороших результатов, которая стартовала с самого начала сезона" - приводит слова Маты Sport Illustrated.

Поединок между "Ливерпулем" и "МЮ" пройдет 14 октября в 14:30.

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