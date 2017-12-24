Мата оформил дубль впервые с марта 2015 года

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата дважды поразил ворота "Лестера" в матче 19-го тура АПЛ.

Как сообщает статистический портал WhoScored, 29-летний испанец оформил дубль впервые с 22 марта 2015 года.

Тогда Мата забил два гола в выездном поединке 30-го тура АПЛ против "Ливерпуля". | http://soccernews.ru