Мата оформил дубль впервые с марта 2015 года

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Мата оформил дубль впервые с марта 2015 года

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата дважды поразил ворота "Лестера" в матче 19-го тура АПЛ.

Как сообщает статистический портал WhoScored, 29-летний испанец оформил дубль впервые с 22 марта 2015 года.

Тогда Мата забил два гола в выездном поединке 30-го тура АПЛ против "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

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Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
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