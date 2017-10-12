Мата отказался от выгодного варианта с переездом в Китай

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата ответил отказом одному из китайских клубов.

Как сообщает источник, испанец отказался от выгодного вариант.

В "МЮ" уже заявили о готовности продлить контракт с Матой. Соглашение хавбека с манкунианцами истекает в конце сезона.

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