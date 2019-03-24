Мата отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата, скорее всего, покинет клуб летом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 30-летний испанец не может договориться с "красными дьяволами" о продлении контракта, который истекает по окончании сезона.

Манкунианцы предложили Мате соглашение до 2020 года, но тот ответил отказом, поскольку хочет более долгосрочный договор.

Кроме того, футболист требует повышения зарплаты. Сейчас он зарабатывает около 10 миллионов евро.

Мата выступает за "МЮ" с января 2014 года, сыграл 214 матчей и забил 44 гола.

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