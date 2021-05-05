Мата получил предложение из Италии

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Мата получил предложение из Италии

Фото: инстаграм Хуана Маты/Автор неизвестен

Римский "Лацио" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Хуану Мате, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, итальянский клуб предложил футболисту двухлетний контракт с заплатой в 4 миллиона евро в год. Контракт хавбека с манкунианцами истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Мата провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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