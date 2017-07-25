Мата приступил к тренировкам

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Мата приступил к тренировкамПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата приступил к тренировкам.

Как сообщили в клубе, 29-летний игрок тренируется по индивидуальной программе.

Испанец травмировался в товарищеском матче с "Реал Солт-Лейк" (2:1), из-за чего пропустил игры с "Манчестер Сити" (2:0) и "Реалом" (1:1, по пенальти - 2:1). 

27 июля "Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче сыграет с "Барселоной". Мата сможет принять участие в этой игре. 

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