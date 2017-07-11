Мата продемонстрировал невероятно большую футбольную обувь Лукаку

Теги манчестер юнайтедхуан матаромелу лукаку

Мата продемонстрировал невероятно большую футбольную обувь ЛукакуПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата уже дал прозвище новоиспеченному форварду своей команды Ромелу Лукаку.

Так, в одной из социальных сетей 29-летний хавбек продемонстрировал футбольную обувь 48-го размера, которую носит бельгийский новичок "красных дьяволов".

Фото Мата подписал следующим образом: "Добро пожаловать Ромелу Лукаку - самый большой бутс из существующих".

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