Мата продемонстрировал невероятно большую футбольную обувь Лукаку

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата уже дал прозвище новоиспеченному форварду своей команды Ромелу Лукаку.

Так, в одной из социальных сетей 29-летний хавбек продемонстрировал футбольную обувь 48-го размера, которую носит бельгийский новичок "красных дьяволов".

Фото Мата подписал следующим образом: "Добро пожаловать Ромелу Лукаку - самый большой бутс из существующих".

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