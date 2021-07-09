Мата рассказал о предложениях от других клубов

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Мата рассказал о предложениях от других клубов

Фото: инстаграм Хуана Маты/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата дал понять, что мог уйти в другой клуб этим летом.

Напомним, что неделю назад испанец продлил контракт с "красными дьяволами" до конца следующего сезона.

"Конечно мне поступали звонки от других клубов. В такие моменты начинаешь думать о новом этапе в карьере. Но, мне кажется, время уходить ещё не пришло. Я остался, потому что верю, что могу многое дать команде", - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

Мата выступает за "МЮ" с января 2014 года, сыграл 273 матча, забил 51 гол и сделал 47 ассистов.

Ранее сообщалось, что хавбек может оказаться в "Валенсии", "Лацио" или "Роме".

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