Мата рассказал о предложениях от других клубов
Фото: инстаграм Хуана Маты/Автор неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата дал понять, что мог уйти в другой клуб этим летом.
Напомним, что неделю назад испанец продлил контракт с "красными дьяволами" до конца следующего сезона.
"Конечно мне поступали звонки от других клубов. В такие моменты начинаешь думать о новом этапе в карьере. Но, мне кажется, время уходить ещё не пришло. Я остался, потому что верю, что могу многое дать команде", - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.
Мата выступает за "МЮ" с января 2014 года, сыграл 273 матча, забил 51 гол и сделал 47 ассистов.
Ранее сообщалось, что хавбек может оказаться в "Валенсии", "Лацио" или "Роме".
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