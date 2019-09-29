Мата рассказал, почему не хочет уходить из "Манчестер Юнайтед"

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Мата рассказал, почему не хочет уходить из "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата рассказал, почему не хочет менять клуб, несмотря на непростой период. Об этом сообщает Daily Mail.

"Я бы не простил себе то, что я выбрал легкий путь. Я понимаю, что у клуба сейчас не лучшие времена, но хочу пережить это с надеждой, что в будущем мы добьемся успеха.

Будет прекрасно, если у меня получится завоевать трофей с "МЮ". А если нет, буду рад, что попытался. Давид Де Хеа рассказывал мне о дне, когда они праздновали победу. Хочу это увидеть", - сказал Мата.

31-летний испанец играет в стане "красных дьяволов" с января 2014 года.

Завтра, 30 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом". Встреча пройдет на "Олд Траффорд" и начнется в 22:00 по московскому времени.

"Красные дьяволы" после 6 туров АПЛ занимают 11 место, имея в активе 8 баллов. У команды лишь 1 победа в 6 матчах.

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