Мата: "Реал" - отличная команда, но в прошлом сезоне мы тоже выиграли три трофея"

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Мата: "Реал" - отличная команда, но в прошлом сезоне мы тоже выиграли три трофея"Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата высказался о завтрашнем матче своей команды за Суперкубок УЕФА против мадридского "Реала".

"Они - те, кого все хотят обыграть. У них - отличная команда, они выиграли чемпионат Испании. Мы знаем, насколько они хороши, но "Юнайтед" имеет отличную историю и множество титулов. В прошлом сезоне мы выиграли три трофея. В один день мы хотим оказаться там, где они были в прошлом сезоне - в финале Лиги Чемпионов и, надеюсь, выиграть его", - цитирует 29-летнего хавбека Mirror.

Напомним, Каррик высказался о роли Мхитаряна в команде. | soccernews.ru

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