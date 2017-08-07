Мата: "Реал" - отличная команда, но в прошлом сезоне мы тоже выиграли три трофея"

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата высказался о завтрашнем матче своей команды за Суперкубок УЕФА против мадридского "Реала".

"Они - те, кого все хотят обыграть. У них - отличная команда, они выиграли чемпионат Испании. Мы знаем, насколько они хороши, но "Юнайтед" имеет отличную историю и множество титулов. В прошлом сезоне мы выиграли три трофея. В один день мы хотим оказаться там, где они были в прошлом сезоне - в финале Лиги Чемпионов и, надеюсь, выиграть его", - цитирует 29-летнего хавбека Mirror.

Напомним, Каррик высказался о роли Мхитаряна в команде. | soccernews.ru