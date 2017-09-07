Мата: "Рэшфорд невероятно талантлив"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата высоко отозвался о своём партнёре по команде нападающем Маркусе Рэшфорде.

"Когда Рэшфорд дебютировал за первую команду, мы чувствовали что он особенный. Маркус уже совершил несколько хороших шагов в своём развитии. Рэшфорд - замечательный игрок с прекрасными данными. У него хороший склад ума, что важно в его возрасте. Маркус может изменить игру одним ускорением, одним движением. Он невероятно талантлив. И я надеюсь, Рэшфорд будет прекрасно играть за сборную Англии и "Манчестер Юнайтед" на протяжении многих лет" - приводит слова Маты Daily Mail.

Напомним, что 19-летний Рэшфорд дебютировал в главной команде "МЮ" в феврале 2016 года, за этот период он сыграл 75 матчей и забил 20 голов.

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