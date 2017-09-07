Мата: "Рэшфорд невероятно талантлив"

Теги хуан матамаркус рэшфордманчестер юнайтед

Мата: "Рэшфорд невероятно талантлив"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата высоко отозвался о своём партнёре по команде нападающем Маркусе Рэшфорде.

"Когда Рэшфорд дебютировал за первую команду, мы чувствовали что он особенный. Маркус уже совершил несколько хороших шагов в своём развитии. Рэшфорд - замечательный игрок с прекрасными данными. У него хороший склад ума, что важно в его возрасте. Маркус может изменить игру одним ускорением, одним движением. Он невероятно талантлив. И я надеюсь, Рэшфорд будет прекрасно играть за сборную Англии и "Манчестер Юнайтед" на протяжении многих лет" - приводит слова Маты Daily Mail.

Напомним, что 19-летний Рэшфорд дебютировал в главной команде "МЮ" в феврале 2016 года, за этот период он сыграл 75 матчей и забил 20 голов.

Не пропустите: Суперкомпьютер предсказал турнирную таблицу АПЛ на финише сезона. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов