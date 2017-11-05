Мата сравнил Лукаку с Дрогба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата сравнил форварда своей команды Ромелу Лукаку со своим бывшим партнером по лондонскому "Челси" Дидье Дрогба.

" Ромелу имеет сильный характер. Будучи молодым, он выступал на очень высоком уровне, когда мы играли вместе в "Челси". Лукаку - сенсационный нападающий, и я не думаю, что то, что он делает, является неожиданностью для болельщиков. Он всегда демонстрирует свой талант. Он еще молод, но он очень похож на Дрогба. И дело не только в схожем стиле игры. Дидье был очень харизматичным в "Челси", очень важным для команды, и Лукаку может стать таким же. Он идет по правильному пути ", - цитирует хавбека "красных дьяволов" le10sport.

Напомним, Мата попал в сферу интересов "Реала". | soccernews.ru