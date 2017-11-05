Мата сравнил Лукаку с Дрогба

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Мата сравнил Лукаку с ДрогбаПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата сравнил форварда своей команды Ромелу Лукаку со своим бывшим партнером по лондонскому "Челси" Дидье Дрогба.

"Ромелу имеет сильный характер. Будучи молодым, он выступал на очень высоком уровне, когда мы играли вместе в "Челси". Лукаку - сенсационный нападающий, и я не думаю, что то, что он делает, является неожиданностью для болельщиков. Он всегда демонстрирует свой талант. Он еще молод, но он очень похож на Дрогба. И дело не только в схожем стиле игры. Дидье был очень харизматичным в "Челси", очень важным для команды, и Лукаку может стать таким же. Он идет по правильному пути", - цитирует хавбека "красных дьяволов" le10sport.

Напомним, Мата попал в сферу интересов "Реала". | soccernews.ru

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