Мата: "Вылет в 1/8 финала Лиги Чемпионов будет большим ударом для "МЮ"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи".
«Это будет сложный матч. Я знаю, как хорошо „Севилья“ играет и как стадион команды преображается в матчах Лиги чемпионов. Надеюсь, мы пройдём дальше. Думаю, преимущество ответной игры дома - это просто теория, так что мы попытаемся добиться хорошего результата в Севилье и закрепить работу на "Олд Траффорд". Если мы вылетим в 1/8 финала, это будет большой удар для нас", - цитирует Мату Cadena Ser.
Матч "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" пройдёт сегодня, 21 февраля и начнется в 22:45 мск.
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