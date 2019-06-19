Мата: "Рад называть "Олд Траффорд" своим домом"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата прокомментировал продление своего контракта с "красными дьяволами". Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

"Для меня великая честь, играть за такой клуб, как "Манчестер Юнайтед". Я в клубе уже пять лет, и рад называть "Олд Траффорд" своим домом. Жду продолжения работы с таким замечательным тренером, как Уле Гуннар Сульшер и его штабом", - сказал Мата.

31-летний футболист перешел в стан "красных дьяволов" 25 января 2014 года из "Челси" за 42 миллиона евро. В минувшем сезоне он участвовал в 32 матчах в АПЛ, забив 6 голов и сделав 4 результативные передачи.

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