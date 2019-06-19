Мата: "Рад называть "Олд Траффорд" своим домом"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата прокомментировал продление своего контракта с "красными дьяволами". Новое соглашение рассчитано до 2021 года.
"Для меня великая честь, играть за такой клуб, как "Манчестер Юнайтед". Я в клубе уже пять лет, и рад называть "Олд Траффорд" своим домом. Жду продолжения работы с таким замечательным тренером, как Уле Гуннар Сульшер и его штабом", - сказал Мата.
31-летний футболист перешел в стан "красных дьяволов" 25 января 2014 года из "Челси" за 42 миллиона евро. В минувшем сезоне он участвовал в 32 матчах в АПЛ, забив 6 голов и сделав 4 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16