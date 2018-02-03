Матч 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА пройдет при зрителях.

Об этом сообщает сербская пресса, которая ссылается на свои источники информации.

Ожидается, что уже 5 февраля объявит об удовлетворении апелляции сербского клуба на закрытие трибун из-за расистского и дискриминационного поведения фанатов.

Напомним, что клуб наказан за поведение фанатов во время выездного матча Лиги Европы против БАТЭ, который состоялся 23 ноября и завершился вничью - 0:0.

Первая игра между "Црвеной Звездой" и ЦСКА пройдет 13 февраля в Белграде. | http://soccernews.ru