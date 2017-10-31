Матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" состоится в Самаре

Теги спартак москвакрылья советовамкар

Матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" состоится в Самаре

Состоялась жеребьевка, определяющая хозяев полей в матчах 1/4 финала Кубка России.

"Крылья Советов" - "Спартак"

"Амкар" – "Авангард" 

"СКА-Хабаровск" - "Шинник"

"Тосно" - "Луч-Энергия"

Матчи состоятся 28 февраля и 1 марта 2018 года.

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