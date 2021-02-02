Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов может быть перенесен из-за коронавирусных ограничений

Встреча в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Лейпцигом" и "Ливерпулем" может пройти за пределами Германии, пишет Associated Press.

Как сообщает источник, причина этому - коронавирусные ограничения, действующие в стране до 17 февраля. Отмечается, что данные ограничения действуют только на въезд из Англии. В Министерстве внутренних дел Германии заявили, что у спортсменов нет льгот на посещение страны.

Таким образом, первый матч ЛЧ между "Лейпцигом" и "Ливерпулем", назначенный на 16 февраля, может пройти в Англии или на нейтральном поле за пределами Германии.

Также под угрозой матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между менхенгладбахской "Боруссией" и "Манчестер Сити", который должен пройти 24 февраля.