Матч 1-го тура Бундеслиги "Бавария" - "Шальке" пройдет без зрителей

Матч 1-го тура Бундеслиги "Бавария" - "Шальке" пройдет без болельщиков на трибунах. Об этом сообщает Kicker.

По данным источника, руководство лиги пришло к такому решению из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Германии смогут посещать небольшое число болельщиков, соблюдая дистанцию в 1,5 метра.

Матч "Бавария" - "Шальке" состоится 18 сентября. Начало в 21:30 по московскому времени.

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