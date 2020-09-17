Матч 1-го тура Бундеслиги "Бавария" - "Шальке" пройдет без зрителей

Теги бавария мюнхеншальке

Матч 1-го тура Бундеслиги "Бавария" - "Шальке" пройдет без зрителей

Матч 1-го тура Бундеслиги "Бавария" - "Шальке" пройдет без болельщиков на трибунах. Об этом сообщает Kicker.

По данным источника, руководство лиги пришло к такому решению из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Германии смогут посещать небольшое число болельщиков, соблюдая дистанцию в 1,5 метра. 

Матч "Бавария" - "Шальке" состоится 18 сентября. Начало в 21:30 по московскому времени.

А еще: "Бавария" вновь нацелилась на таланта "Челси"| http://soccernews.ru
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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
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