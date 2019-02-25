Матч 19-го тура РПЛ перенесен

Встреча 19-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Оренбургом" будет перенесена с 10 на 11 марта.

"Стартовый свисток на стадионе ФК "Краснодар" прозвучит в 19:30. Билеты, ранее приобретенные на эту игру, действительны", - сообщает официальный сайт лиги.

Вчера, 24 февраля, "Краснодар" проиграл "Ростову" (0:1) и вылетел из Кубка России. Матч проходил спустя три дня после встречи "Краснодара" с "Байером", а главный тренер российской команды остался этим недоволен.

"Краснодар" занимает 2 место турнирной таблицы, имея в активе 33 балла.

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