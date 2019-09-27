Матч 2-го круга Ла Лиги между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 1 марта

Эль Класико во втором круге Примеры состоится в субботу 1 марта. Об этом сообщает Cope.

Встреча "Реала" с "Барселоной" пройдет на "Сантьяго Бернабеу" и начнется - в 23:00 (мск).

Отметим, что первая встреча команд в этом сезоне состоится 26 октября на "Камп Ноу". Начало - в 14:00 (мск).

После 6 туров чемпионата Испании "Реал" возглавляет турнирную таблицу, Б"арселона" располагается на 5 позиции.

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