Матч 23-го тура РПЛ "Ростов" - "Спартак" обслужит Безбородов
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 23-го тура чемпионата России.
12 апреля (пятница)
"Крылья Советов" - "Рубин": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
13 апреля (суббота)
"Енисей" - "Уфа": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).
"Арсенал" - "Урал": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).
ЦСКА - "Оренбург": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Владимир Енютин (Москва).
"Ахмат" - "Локомотив": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Александр Гончар (Сочи).
14 апреля (воскресенье)
"Динамо" - "Краснодар": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
"Зенит" - "Анжи": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Валентин Мурашов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).
"Ростов" - "Спартак": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12