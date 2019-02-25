Матч 28-го тура чемпионата Франции будет перенесен

По решению Лиги 1, матч 28-го тура чемпионата Франции "Нант" - ПСЖ перенесён.

Ранее сообщалось, что встреча состоится 9 или 10 марта. Но а эти дни в городе планируются уличные протесты "желтых жилетов". Вся полиция будет направлена на данное мероприятие.

Новая дата матча пока не известна.

ПСЖ занимает 1 строчку турнирной таблицы, имея в активе 68 баллов. "Нант" расположился на 14 позиции с 30 баллами.

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