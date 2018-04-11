Матч 29-го тура РФПЛ между "Рубином" и "Уфой" перенесен

Матч 29-го тура РФПЛ между казанским "Рубином" и "Уфой" перенесен, информирует официальный сайт Премьер-Лиги.

"В связи с необходимостью проведения спортивных тестовых мероприятий на стадионах, предназначенных для матчей Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в полном объеме, Министерство спорта Российской Федерации и Оргкомитет "Россия-2018" обратились в Премьер-Лигу с просьбой внести изменения в график игр РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу.

Матч 29-го тура ФК "Рубин" - ФК "Уфа" перенесен с "06" мая на "07" мая 2018 года. Время начала игры будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении организации.

Напомним, "Рубин" сделал заявление по будущему Бухарова. | soccernews.ru