Матч африканской квалификации ЧМ-2022 перенесён из-за военного переворота
Запланированная на понедельник игра отбора ЧМ-2022 в Африке между сборными Гвинеи и Марокко не состоится.
Матч перенесён на неопределённый срок из-за военного переворота в гвинейской столице Конакри.
Власть в стране захватила армия, взявшая в заложники президента Альфу Конде.
Стоит отметить, что игроком сборной Гвинеи является нападающий московского "Локомотива" Франсуа Камано.
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