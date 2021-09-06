Матч африканской квалификации ЧМ-2022 перенесён из-за военного переворота

Запланированная на понедельник игра отбора ЧМ-2022 в Африке между сборными Гвинеи и Марокко не состоится.

Матч перенесён на неопределённый срок из-за военного переворота в гвинейской столице Конакри.

Власть в стране захватила армия, взявшая в заложники президента Альфу Конде.

Стоит отметить, что игроком сборной Гвинеи является нападающий московского "Локомотива" Франсуа Камано.

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