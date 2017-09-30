Матч "Амьен" - "Лилль" был отменён из-за обрушения заграждения на трибуне

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Матч "Амьен" - "Лилль" был отменён из-за обрушения заграждения на трибуне

Во время матча восьмого тура французской Лиги 1 между "Амьеном" и "Лиллем" произошло чрезвычайное происшествие, сообщает RMC Sport.

По информации источника, на гостевой трибуне обрушилось заграждение, в результате чего 26 человек получили травмы, в том числе четверо - серьёзные.

В связи с инцидентом, было принято решение матч сначала прервать, а затем отменить и перенести на другой день.

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