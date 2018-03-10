Матч "Амкар" - "Арсенал" установил антирекорд посещаемости

Матч 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и тульским "Арсеналом" установил антирекорд посещаемости в текущем сезоне.

Как сообщают российские СМИ, эту игру, которая прошла в Уфе при 11-градусном морозе, посетили только 1089 человек.

Напомним, что предыдущий антирекорд был зафиксирован 7 декабря в Екатеринбурге на матче между "Уралом" и "Арсеналом" (1345 зрителей).

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