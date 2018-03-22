Матч "Амкар" - "Локомотив" перенесен из Перми в Москву

Матч 24-го тура чемпионата России "Амкар" - "Локомотив" пройдет на "РЖД Арене" в Москве, сообщает официальный сайт клуба.

"Надеемся, что решение будет встречено нашими болельщиками с пониманием. В связи с невозможностью проводить домашние матчи на своем поле руководством Клуба было предложено несколько вариантов организации поединка, и именно этот вариант Правление сочло оптимальным для "Амкара" по целому ряду причин.

Во-первых, мы пришли к договоренности с коллегами из столичного клуба относительно финансовой стороны организации матча. "Локомотив" берет на себя все расходы по проведению игры, а "Амкар" получает всю прибыль от билетной программы. С учетом нынешней ситуации в Клубе, это существенно для "Амкара".

Во-вторых, игра пройдет на хорошем поле и в истинно футбольной атмосфере. "Амкар" никогда не оставался в Москве без поддержки наших болельщиков, и мы рассчитываем на то, что голос гостевого сектора арены в Черкизово, который на этот раз фактически станет домашним, поможет нашей команде проявить себя с лучшей стороны.

Для "красно-чёрных" стало доброй традицией добиваться положительных результатов на лучших стадионах России. Только в текущем сезоне в активе "Амкара" - выездные победы над "Локомотивом" и "Рубином", ничьи со "Спартаком" и "Краснодаром". Не сомневаемся, что перенос матча на "РЖД Арену" только добавит нашим футболистам эмоций, что позволит им показать в матче с лидерами чемпионата все, на что они способны.

Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства нашим болельщикам, и в первую очередь – обладателям абонементов. В ближайшее время мы сообщим о способах предоставления им компенсации из-за сложившихся форс-мажорных обстоятельств", - говорится в заявлении "Амкара".

Матч "Амкар" - "Локомотив" состоится 31 марта.

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