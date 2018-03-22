Матч "Амкар" - "Локомотив" перенесен из Перми в Москву

Теги амкарлокомотив москва

Матч "Амкар" - "Локомотив" перенесен из Перми в Москву

Матч 24-го тура чемпионата России "Амкар" - "Локомотив" пройдет на "РЖД Арене" в Москве, сообщает официальный сайт клуба.

"Надеемся, что решение будет встречено нашими болельщиками с пониманием. В связи с невозможностью проводить домашние матчи на своем поле руководством Клуба было предложено несколько вариантов организации поединка, и именно этот вариант Правление сочло оптимальным для "Амкара" по целому ряду причин.

Во-первых, мы пришли к договоренности с коллегами из столичного клуба относительно финансовой стороны организации матча. "Локомотив" берет на себя все расходы по проведению игры, а "Амкар" получает всю прибыль от билетной программы. С учетом нынешней ситуации в Клубе, это существенно для "Амкара".

Во-вторых, игра пройдет на хорошем поле и в истинно футбольной атмосфере. "Амкар" никогда не оставался в Москве без поддержки наших болельщиков, и мы рассчитываем на то, что голос гостевого сектора арены в Черкизово, который на этот раз фактически станет домашним, поможет нашей команде проявить себя с лучшей стороны. 

Для "красно-чёрных"  стало доброй традицией добиваться положительных результатов на лучших стадионах России. Только в текущем сезоне в активе "Амкара" - выездные победы над "Локомотивом" и "Рубином", ничьи со "Спартаком" и "Краснодаром". Не сомневаемся, что перенос матча на "РЖД Арену" только добавит нашим футболистам эмоций, что позволит им показать в матче с лидерами чемпионата все, на что они способны.

Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства нашим болельщикам, и в первую очередь – обладателям абонементов. В ближайшее время мы сообщим о способах предоставления им компенсации из-за сложившихся форс-мажорных обстоятельств", - говорится в заявлении "Амкара".

Матч "Амкар" - "Локомотив" состоится 31 марта.

Не пропустите: Определены сроки проведения следующего чемпионата России.  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов